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Государство вмешается в ситуацию с отоплением в Кривом Роге и Смеле – Зубко

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что государство может вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Кривом Роге и Смеле.

Геннадій Зубко

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что в случае продолжения ситуаций с отоплением в Кривом Роге и Смеле, власть вмешается в них.

Он также рассказал, что эти проблемы нужно решать в первую очередь местной власти.

– Шепетовка и власть Смелы. Я хотел бы, чтобы избиратели дали оценки городскому голове Смелы, сбежавшему в прошлом отопительном сезоне, а сейчас говорит, что не готов брать на себя долги, – сказал Зубко.

Он добавил, что при разговоре об отопительном сезоне нужно обращать внимание на те 99% городов, которые запустились. Если местная власть продолжит морозить людей, то государство вмешается в ситуацию.

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К слову, в Смеле и Кривом Роге из-за отсутствия отопления пришлось закрыть школы и детсады.

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