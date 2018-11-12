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Факты / Украина / Государство вмешается в ситуацию с отоплением в Кривом Роге и Смеле - Зубко/

Держава втрутиться у ситуацію з опаленням у Кривому Розі та Смілі – Зубко

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що держава може втрутитися у ситуацію, яка склалася у Кривому Розі та Смілі.

Геннадій Зубко

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко в ефірі програми Свобода Слова на ICTV заявив, що у випадку продовження ситуацій з опаленням в Кривому Розі та Смілі, влада втрутиться в них.

Він також розповів, що ці проблеми потрібно вирішувати насамперед місцевій владі.

– Шепетівка і міська влада Сміли. Я хотів би, аби виборці дали оцінки міському голові Сміли, який втік минулого опалювального сезону, а зараз каже, що не готовий брати на себе борги, – сказав Зубко.

Він додав, що при розмові про опалювальний сезон потрібно звертати увагу на ті 99% міст, які запустилися. Якщо місцева влада продовжить морозити людей, то держава втрутиться у ситуацію.

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До слова, у Смілі та Кривому Розі через відсутність опалення довелося закрити школи та дитсадки.

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