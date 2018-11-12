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Германия и Франция признали незаконными “выборы” в ОРДЛО

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что не признают законными “выборы” в ОРДЛО.

Меркель Макрон

Германия и Франция заявили, что “выборы” в ОРДЛО противоречат украинским законам и Минским договоренностям.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря немецкого правительства.

Читайте: Фейковые выборы в ОРДЛО: Украина прогнозирует новые санкции против РФ

Проведение этого голосования подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, Макрон и Меркель заявили, что выборы могут состояться только при участии наблюдателей миссии ОБСЕ.

Ранее Факты ICTV писали как прошли фейковые “выборы” в ОРДЛО.

Фото: Gints Ivuskans/Dreamstime.com

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