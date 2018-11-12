Сепаратисты провели “выборы” глав и “депутатов парламентов” самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.

Сепаратисты утверждают, что голосование прошло якобы без значительных нарушений, сообщает Life.

Первые результаты “выборов” подведут понедельник, 12 ноября.

“Явка” “избирателей” составляла 72,5% в “ЛНР” и 76,2% – в “ДНР”.

Так, на пост “главы ДНР” метят пять человек. Фаворитом считают Дениса Пушилина.

В “ЛНР” баллотировались четыре кандидата, среди них и.о. главы самопровозглашенной “республики” Леонид Пасечник.

Сепаратисты заявляют, что в “ДНР” было 48 ” международных наблюдателей” , а в “ЛНР”- 46.

Напомним, международное сообщество заявило, что не признает “выборы” в ОРДЛО.

Петр Порошенко в Париже сделал заявление касательно “выборов” в ОРДЛО.