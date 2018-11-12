Архієрейський собор Сербської православної церкви відмовляється визнавати рішення Константинополя щодо надання автокефалії українській церкві.

Сербська православна церква вирішила не встановлювати канонічне спілкування з українськими церквами, тим самим не визнаючи рішення Константинополя щодо надання Томосу Україні, повідомляє Медуза.

Вона також закликала обговорити рішення Константинополя на Всеправославному соборі.

Йдеться про рішення Вселенського патріархату сприяти створенню автокефальної церкви в Україні, а також про відновлення канонічного статусу Української православної церкви Київського патріархату.

Читайте: Справедливість відновлено: Варфоломій про автокефалію Києва



До слова, в УПЦ КП вважають, що Об’єднавчий Собор можуть провести до кінця 2018 року.