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Факти / Україна / Мітинг у Смілі: у 80-тисячному місті немає опалення і закриті школи/

Митинг в Смеле: в 80-тысячном городе нет отопления и закрыты школы

В Смеле Черкасской области объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах. Жители 80-тысячного города собрались на митинг и заблокировали дороги.

Мітинг у Смілі

Так, по словам городского головы Смелы Алексея Цыбко, люди пытаются решить вопрос с поставками тепла в их дома, сообщает УНН.

Он пояснил, что отопления нет из-за долгов, которые накопило частное предприятие, которое предоставляло услуги по теплоснабжению.

Вчера горсовет закрыл 11 школ – детей перевели на дистанционное обучение.

Цыбко говорит, что в городе есть еще компания, которая предоставляет тепло части города, но отоплением охвачено лишь 30-35% объектов города.

 

Позже стало известно, что после митинга несколько десятков человек перекрыли три дороги, в том числе трассу на Киев, сообщает smila-ua.com.

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В то же время министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко вчера заявил, что государство может вмешаться в ситуацию в Смеле, но эти проблемы нужно решать в первую очередь местной власти.

Фото, видео: smila-ua.com

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