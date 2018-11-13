У Смілі Черкаської області оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях. Жителі 80-тисячного міста зібралися на мітинг і заблокували дороги.

Так, за словами міського голови Сміли Олексія Цибка, люди намагаються вирішити питання з постачанням тепла до їхніх домівок, повідомляє УНН.

Він пояснив, що опалення немає через борги, які накопичило приватне підприємство, яке надавало послуги з теплопостачання.

Вчора міськрада закрила 11 шкіл – дітей перевели на дистанційне навчання.

Цибко каже, що у місті є ще компанія, яка надає тепло частині міста, але опаленням охоплено лише 30-35% об’єктів міста.

Пізніше стало відомо, що кілька десятків людей перекрили три дороги, в тому числі трасу на Київ.

Люди пропускають тільки рейсові автобуси та швидкі, передає 112 Україна.

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Водночас міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко вчора заявив, що держава може втрутитися у ситуацію в Смілі, але ці проблеми потрібно вирішувати насамперед місцевій владі.

Фото, відео: smila-ua.com