PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Мітинг у Смілі: у 80-тисячному місті немає опалення і закриті школи/

Мітинг у Смілі: у 80-тисячному місті немає опалення і закриті школи

У Смілі Черкаської області оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях. Жителі 80-тисячного міста зібралися на мітинг і заблокували дороги.

Мітинг у Смілі

Так, за словами міського голови Сміли Олексія Цибка, люди намагаються вирішити питання з постачанням тепла до їхніх домівок, повідомляє УНН.

Він пояснив, що опалення немає через борги, які накопичило приватне підприємство, яке надавало послуги з теплопостачання.

Вчора міськрада закрила 11 шкіл – дітей перевели на дистанційне навчання.

Цибко каже, що у місті є ще компанія, яка надає тепло частині міста, але опаленням охоплено лише 30-35% об’єктів міста.

Пізніше стало відомо, що кілька десятків людей перекрили три дороги, в тому числі трасу на Київ.

Люди пропускають тільки рейсові автобуси та швидкі, передає 112 Україна.

Вам включили опалення?

Результати

Читайте: У Києві затвердили нові тарифи на опалення

Водночас міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко вчора заявив, що держава може втрутитися у ситуацію в Смілі, але ці проблеми потрібно вирішувати насамперед місцевій владі.

Фото, відео: smila-ua.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Геннадій Зубко
Держава втрутиться у ситуацію з опаленням у Кривому Розі та Смілі – Зубко
На вулиці -7, а опалення немає. У Кривому Розі і Смілі закрили школи
У Києві затвердили нові тарифи на опалення
У Києві протестують проти виділення держдотацій мільярдерові Юрію Косюку
Мітинг під Радою
Мітинги під Радою з висоти пташиного польоту
Вугілля закінчилося. Луганська ТЕС переходить на газ
Ланцюгова реакція: як австралієць об’єднує українців на Черкащині
У Львові відключили опалення – причина
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка