По итогам Собора епископов УПЦ МП приняла решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

– Решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы, – говорится в постановлении Собора епископов.

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Кроме того, УПЦ МП заявила, что прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

К слову, сегодняшнюю встречу президента Петра Порошенко и епископов УПЦ МП пришлось отменить.

Фото: news.church.ua