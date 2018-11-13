PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / УПЦ МП разрывает общение с Константинополем/

УПЦ МП разрывает общение с Константинополем

По итогам Собора епископов УПЦ МП приняла решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

– Решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы, – говорится в постановлении Собора епископов.

Читайте: Сербская церковь не признает решение об автокефалии УПЦ

Кроме того, УПЦ МП заявила, что прекращает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

К слову, сегодняшнюю встречу президента Петра Порошенко и епископов УПЦ МП пришлось отменить.

Фото: news.church.ua

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Петро Порошенко
Встреча Порошенко и епископов УПЦ МП не состоялась – причина
Московский вброс: УПЦ КП о запрете Филарету и Макарию возглавлять новую УПЦ
Церковь
МИД Румынии: фейки о “притеснениях” православных румын – дело рук РФ
Храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним
Во Львове храм УПЦ МП обклеили плакатами со Сталиным
УПЦ не будет? Что должна сделать Украина до получения томоса
Церковь
Когда Украина получит томос и что нужно знать об автокефалии
Боротьба за поширення влади: чому РПЦ розірвала відносини з Константинополем
Украинская православная церковь: история и что будет дальше
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка