У Києві відбулася зустріч президента України Петра Порошенка та представників УПЦ Московського патріархату, які підтримують єдину помісну церкву.

Зустріч президента України та архієреїв УПЦ МП відбувалася у закритому режиму, повідомляє BBC News Україна

Після зустрічі директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко зазначив, що там були присутні ієрархи УПЦ Московського патріархату, які підтримують створення єдиної помісної церкви.

Серед присутніх були митрополит Переяслав-Хмельницьким Олександр (Драбинко), архієпископ Новокаховський та Генічеський Філарет та митрополит Вінницький та Барський Симеон.

За словами Павленка, під час переговорів представники УПЦ Московського патріархату висловилися на підтримку надання Україні томосу.

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що не знає про цю зустріч.

– З президентом може зустрічатися будь-хто, у нас єпископи вільні люди, громадяни України з усім спектром всіх прав, і вони можуть зустрічатися з будь-ким, – зазначив архієпископ Климент.

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Повідомляється, що на зустріч прибуло щонайменше 3 ієрархів. Вони поскаржилися на тиск з боку керівництва УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, сьогодні за підсумками Собору єпископів УПЦ МП прийняла рішення про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Фото: АП