С 14 по 17 ноября в Херсоне из-за отсутствия отопления будет закрыты 13 школ.

Образовательный процесс приостановлен из-за того, что Херсонская ТЭЦ так и не предоставила тепло в учебные заведения города.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

При этом детские садики будут работать в привычном режиме. Но те, кто не будет ходить в это время, будут считаться отсутствующими по уважительным причинам.

Сегодня в Херсоне температура ночью опустится до -6 градусов. Завтра тоже ожидается минусовая температура до -3.

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Напомним, что со вчерашнего дня в Смеле Черкасской области и в Кривом Роге закрыты школы и детсады, так как отсутствует отопление. В Кривом Роге 300 человек вышли на митинг и бастовали под Криворожгазом.

Также сообщалось, что срыв начала отопительного сезона может грозить криворожским чиновникам тюрьмой.