Срыв начала отопительного сезона может грозить криворожским чиновникам тюрьмой.
Срыв начала отопительного сезона как служебная халатность – такое дело открыла полиция Днепропетровской области против чиновников в Кривом Роге, сообщает пресс-служба правоохранителей.
Из-за протестов, которые возникли в городе в связи с несвоевременной подачей газа в котельные, производство “обросло” тяжелыми последствиями.
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Теперь должностным лицам, ответственным за принятие решений по отопительному сезону в городе, может грозить от 2-х до 5-ти лет тюрьмы (ч. 2 ст. 367 УК).
Напомним, в Смеле и Кривом Роге из-за отсутствия отопления пришлось закрыть школы и детсады.
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