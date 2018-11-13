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Факти / Україна / За Кривий Ріг без тепла чиновникам загрожує в'язниця - відкрито справу/

За Кривой Рог без тепла чиновникам грозит тюрьма – открыто дело

Срыв начала отопительного сезона может грозить криворожским чиновникам тюрьмой.

Срыв начала отопительного сезона как служебная халатность – такое дело открыла полиция Днепропетровской области против чиновников в Кривом Роге, сообщает пресс-служба правоохранителей.

Из-за протестов, которые возникли в городе в связи с несвоевременной подачей газа в котельные, производство “обросло” тяжелыми последствиями.

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Теперь должностным лицам, ответственным за принятие решений по отопительному сезону в городе, может грозить от 2-х до 5-ти лет тюрьмы (ч. 2 ст. 367 УК).

Напомним, в Смеле и Кривом Роге из-за отсутствия отопления пришлось закрыть школы и детсады.

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