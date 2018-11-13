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У Херсоні через відсутність опалення закривають школи

З 14 по 17 листопада у Херсоні через відсутність опалення буде закрито 13 шкіл.

Освітній процес призупинений через те, що Херсонська ТЕЦ так і не надала тепло у навчальні заклади міста.

Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

При цьому дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Але ті, хто не ходитиме у цей час, будуть вважатися відсутніми з поважних причин.

Сьогодні у Херсоні температура вночі опуститься до -6 градусів. Завтра теж очікується мінусова температура до -3.

Читайте: Тарифи на тепло до кінця 2018 року не зміняться – Київтеплоенерго

Нагадаємо, що з учорашнього дня у Смілі на Черкащині та Кривому Розі закриті школи та дитсадки, бо відсутнє опалення. У Кривому Розі люди навіть вийшли на мітинг. Під Криворіжгазом зібралося до 300 городян, які вимогали підключення теплопостачання.

Також повідомлялося, що зрив початку опалювального сезону може загрожувати криворізьким чиновникам в’язницею.

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