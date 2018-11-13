Член венгерской партии Йоббик Гергьо Тамаш Саму приезжал на Донбасс в качестве “наблюдателя” на фейковых выборах в ОРДЛО. Украина уже обратилась к Венгрии с требованием дать оценку действиям политика.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

Она отметила, что Украина высоко ценит поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности нашей страны, но такие действия некоторых “политиков” заслуживают сурового осуждения.

– Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморальное, – отметила дипломат.

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Напомним, в ОБСЕ объяснили, почему они не признают “выборы” на Донбассе действительными.

Фото: Nepop Liuba