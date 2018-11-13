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Угорський політик був “спостерігачем” на псевдовиборах на Донбасі

Член угорської партії Йоббік Гергьо Тамаш Саму приїжджав на Донбас як “спостерігач” на фейковий виборах в ОРДЛО. Україна вже звернулася до Угорщини з вимогою дати оцінку діям політика.

Член угорської партії Йоббік Гергьо Тамаш Саму

Про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп у Facebook.

Вона зазначила, що Україна високо цінує підтримку Угорщини в питанні відновлення територіальної цілісності нашої країни, але такі дії деяких “політиків” заслуговують на суворе засудження.

– Така поведінка у гонитві за популярністю, забуваючи про майже щоденні втрати від триваючої російської агресії серед українських громадян, в тому числі угорської національності, не лише порушує українські закони і міжнародні правові норми, а й просто глибоко аморальна, – зазначила дипломат.

Читайте: Не мають ніяких правових наслідків: ЦВК України про “вибори” на Донбасі

Нагадаємо, в ОБСЄ пояснили, чому вони не визнають “вибори” на Донбасі дійсними.

Фото: Nepop Liuba

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