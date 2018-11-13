Сегодняшнюю встречу президента Петра Порошенко и епископов УПЦ МП пришлось отменить.

Сегодня в Украинском доме президент Петр Порошенко должен был встретиться с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата, однако ее отменили, сообщил архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря в Facebook.

– В то время, как в 14.00 в Украинском доме должна была начаться встреча президента Украины с епископатом Московского патриархата – приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре, – написал Зоря.

По его словам, епископы пытались перенести встречу на территорию Киево-Печерской Лавры, однако им это не удалось.

Архиепископ добавил, что президент уже встречался с епископами УПЦ КП и УАПЦ, а потому встреча с епископами УПЦ Московского патриархата должна стать логическим продолжением.

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К слову, Сербская православная церковь отказалась признавать решение Вселенского патриархата касательно томоса для Украины.