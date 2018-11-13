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УПЦ МП розриває спілкування з Константинополем

За підсумками Собору єпископів УПЦ МП прийняла рішення про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом.

– Рішення Священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року щодо українського церковного питання є недійсними і такими, які не мають жодної канонічної сили, – йдеться в постанові Собору єпископів.

Читайте: Сербська церква не визнає рішення щодо автокефалії УПЦ

Крім того, УПЦ МП заявила, що припиняє євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом.

До слова, сьогоднішню зустріч президента Петра Порошенка та єпископів УПЦ МП довелося скасувати.

Фото: news.church.ua

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