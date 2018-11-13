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В арсенале Ични нашли неизвестный квадрокоптер

На территории военного склада в Ичне нашли БПЛА.

БПЛА

На технической территории одного из военных арсеналов в Ичне был найден беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

– Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено, – говорится в сообщении.

БПЛА оказался квадрокоптер ФАНТОМ. Его передали сотрудникам СБУ.

В Генштабе напомнили, что будут сбивать беспилотники над военными объектами без предупреждений, а лица, причастные к этим действиям, будут привлечены к ответственности.

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К слову, следствие отбросило версию о том, что взрывы на складах в Ичне произошли из-за халатности военнослужащих.

Фото: пресс-служба Генерального штаба ВСУ

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