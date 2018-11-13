На території військового складу в Ічні знайшли БПЛА.
На технічній території одного з військових арсеналів в Ічні було знайдено безпілотний літальний апарат, повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
– Безпілотний літальний апарат знаходився на землі поблизу одного зі сховищ. Після попереднього огляду зовнішніх пошкоджень не виявлено, – йдеться у повідомленні.
БПЛА виявився квадрокоптер ФАНТОМ. Його передали співробітникам СБУ.
У Генштабі нагадали, що збиватимуть безпілотники над військовими об’єктами без попереджень, а осіб, які причетні до цих дій, притягатимуть до відповідальності.
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До слова, слідство відкинуло версію про те, що вибухи на складах в Ічні сталися через недбалість військовослужбовців.
Фото: прес-служба Генерального штабу ЗСУ
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