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“Вибори” на Донбасі: Геращенко назвала 3 цілі Кремля

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що проведенням псевдовиборів на Донбасі Кремль намагається легітимізувати неіснуючі республіки.

Ірина Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в ефірі Свободи слова на ICTV заявила, що Кремль за допомогою псевдовиборів на Донбасі хоче легітимізувати так звані “ЛНР” та “ДНР”, вийти з Мінських домовленостей та дестабілізувати ситуацію в Україні.

Вона додала, що партнери України підтвердили те, що санкції проти Росії триватимуть.

– Сьогодні у Відні відбулося позачергове засідання Ради ОСБЄ, де 40 країн засудили РФ за проведення виборів на окупованих територіях Донбасу, – сказала Геращенко.

Вона нагадала, що Росія чотири роки тому проводила “вибори” на Донбасі, після яких почалася ескалація та загинули тисячі військових і цивільних.

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За словами Геращенко, Кремлю й сьогодні потрібна війна, аби спробувати впливати на ситуацію в Україні, розхитати її.

До слова, ОБСЄ не збирається визнавати так звані “вибори”, які провели на окупованих територіях Донбасу.

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