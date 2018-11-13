Украина направила ноту с предложением провести внеочередное заседание ТКГ из-за “выборов” на Донбассе.

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что украинская сторона в ТКГ направила ноту с предложением провести внеочередное заседание из-за псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса.

Украина хочет, чтобы в переговорах участвовали наши представители, РФ и ОБСЕ.

– Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ – Украина и ОБСЕ готовы к встрече, – написала Геращенко.

По ее словам, ответ от представителей РФ пока не поступал.

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Нардеп напомнила, что с помощью так называемых “выборов” на Донбассе Россия пытается легитимизировать псевдореспублики, дестабилизировать ситуацию на фронте и дискредитировать Минские договоренности.

К слову, венгерский политик Йоббик Гергьо Тамаш Саму был “наблюдателем” на псевдовыборах на оккупированных территориях Донбасса.