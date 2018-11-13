Україна направила ноту з пропозицією провести позачергове засідання ТКГ через “вибори” на Донбасі.

Народний депутат Ірина Геращенко повідомила у Facebook, що українська сторона в ТКГ направила ноту з пропозицією провести позачергове засідання через псевдовибори на окупованих територіях Донбасу.

Україна хоче, аби в переговорах брали участь наші представники, РФ та ОБСЄ.

– Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь- який момент зібрати засідання, тобто, 2 сторони ТКГ – Україна та ОБСЄ готові до зустрічі, – написала Геращенко.

За її словами, відповідь від представників РФ наразі не надходила.

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Нардеп нагадала, що за допомогою так званих “виборів” на Донбасі Росія намагається легітимізувати псевдореспубліки, дестабілізувати ситуацію на фронті та дискредитувати Мінські домовленості.

До слова, угорський політик Йоббік Гергьо Тамаш Саму був “спостерігачем” на псевдовиборах на окупованих територіях Донбасу.