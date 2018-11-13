Зрив початку опалювального сезону може загрожувати криворізьким чиновникам в’язницею.
Зрив початку опалювального сезону як службова недбалість – таку справу відкрила поліція Дніпропетровської області проти чиновників у Кривому Розі, повідомляє прес-служба правоохоронців.
Через протести, які виникли в місті у зв’язку з несвоєчасною подачею газу в котельні, виробництво “обросло” важкими наслідками.
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Тепер посадовим особам, відповідальним за прийняття рішень щодо опалювального сезону в місті, може загрожувати від 2-х до 5-ти років в’язниці (ч. 2 ст. 367 КК).
Нагадаємо, у Смілі та Кривому Розі через відсутність опаленнядовелося закрити школи та дитсадки.
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