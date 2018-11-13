Сьогоднішню зустріч президента Петра Порошенка та єпископів УПЦ МП довелося скасувати.

Сьогодні в Українському домі президент Петро Порошенко мав зустрітися з єпископами Української православної церкви Московського патріархату, проте її скасували, повідомив архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря у Facebook.

– В той час, як о 14.00 в Українському домі мала би розпочатися зустріч президента України з єпископатом Московського патріархату – запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в Лаврі, – написав Зоря.

За його словами, єпископи намагалися перенести зустріч на територію Києво-Печерської Лаври, проте їм це не вдалося.

Архієпископ додав, що президент вже зустрічався з єпископами УПЦ КП та УАПЦ, а тому зустріч з єпископами УПЦ Московського патріархату мала стати логічним продовженням.

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До слова, Сербська православна церква відмовилася визнавати рішення Вселенського патріархату щодо томосу для України.