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Погода в Украине на сегодня, 14 ноября (КАРТА)

Сегодня в Украине обещают снег с дождем и морозную температуру до -4 градусов.

Днем в Украине будет +1 -1 градус, ночью -2 -4.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны без осадков, днем 1-3 градус тепла, ночью -2 -6.

В южных областях тоже ни дождя, ни снега не прогнозируется. Днем 2-7 выше нуля, ночью градусник покажет -5.

На западе теплее всего, днем до +13, ночью 0-5 градусов. Там в большей части областей будет дождить.

Мокрый снег сегодня обещают в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Кропивницком и Киеве. При этом в столице  днем +1 -1 градус, ночью -2 -4.

Читайте: Первый снег и мороз до -11: прогноз погоды на неделю в Украине (КАРТА)

Напомним, что вчера Крым засыпало снегом, в частности центральную и восточную часть Крыма: Симферополь, Керч, Судак и Старый Крым.

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