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Факти / Україна / 70 ДТП і 10-бальні затори: Київ паралізував перший сніг (КАРТА, ОНЛАЙН)/

70 ДТП і 10-бальні затори: Київ паралізував перший сніг (КАРТА, ОНЛАЙН)

Сьогодні у Києві почався перший сніг. І як результат утворилися 10-бальні затори, відбулося більше 70 ДТП.

Сніг почався близько дев’ятої ранку і йде досі. На дорогах утворився кількасантиметровий шар.

На відео район метро Шулявка і Оболонь.

Але радість першого снігу принесла жителям чимало проблем на дорозі.

Затори утворилися на проспекті Генерала Ватутіна, Дарницькому шосе, Великій окружній. У заторах стоїть низка вулиць: Жилянська, Володимира Гетьмана, Саксаганського.

Обмежено рух і на Повітрофлотському проспекті. Найбільше рух ускладнений на Південному мосту, там затримка до 40 хвилин.

Крім того, у Києві відбулася велика кількість ДТП. На Південному мосту зафіксовано відразу 4 аварії. Серйозна ДТП сталася біля Київського політехнічного університету.

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70 ДТП і 10-бальні затори: Київ паралізував перший сніг (КАРТА, ОНЛАЙН) / 2 фотографии

Влада просить киян відмовитися від машин і пересісти на громадський транспорт.

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До речі, раніше повідомлялося, що протягом тижня погода в Україні буде мінливою. Спочатку прийдуть чималі нічні морози, а за ними і перший сніг.

А сьогодні у Києві обіцяли утворення снігового покриву до шести сантиметрів.

ФОТО: Олексій Багнюк

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