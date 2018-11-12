В течение недели погода в Украине будет переменчивой. Сначала придут большие ночные морозы, а за ними и первый снег.

Прогноз погоды на неделю публикует Укргидрометцентр.

Во вторник, 13 ноября, в Украине без осадков, но ночью почти везде мороз от -3 до -8.

На востоке, в Сумской и Полтавской областях – до -11, а днем ​​около 0 градусов.

На юге 1-6 градусов тепла.

В западных областях ночью от 0 до +5, днем ​​4-9 градусов тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до +14.

В Киеве сухо, ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов.

На среду, 14 ноября, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом на западе и севере страны.

Опять почти везде ночные морозы, самые большие на востоке – до -10. Здесь будет холодно и днем: ​​от 0 до -2.

На Закарпатье днем ​​+13, на западе максимум +9, в южных областях до +5, в центре около 0 градусов.

В столице мокрый снег, ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​-1 +1.

В четверг, 15 ноября, осадки в виде дождя и мокрого снега придут и на восток, а также юг страны.

Ночные морозы ослабнут, днем ​​теплее всего будет в западных регионах – до +8, на остальной территории +5.

В Киеве мокрый снег, ночью -2 -4, днем ​​2-4 выше нуля.

В пятницу, 16 ноября, осадки прекратятся, только ночью возможны дождь и мокрый снег на юге и востоке.

Температура практически не изменится.

Ночью самую холодную погоду прогнозируют в восточных регионах – до -5. Днем здесь +5. Так же будет на юге, а на севере и в центре +4, в западных областях +8.

В столице сухо, ночью 2-4 градусов мороза, днем ​​так же – только с плюсами.

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