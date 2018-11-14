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Факти / Україна / Суспільство / Автокефалія УПЦ: відома дата Об’єднавчого собору/

Автокефалия УПЦ: известна дата Объединительного собора

Объединительный собор для создания поместной церкви в Украине вероятно состоится 22 ноября.

Об этом заявил бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП, протоиерей Георгий Коваленко, передает Радио Свобода.

– Обещают 22 ноября Объединительный собор, – отметил он.

По его мнению, все поместные церкви будут поддерживать отношения и с Москвой, и с Константинополем, чтобы этот конфликт не получил мирового уровня.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет 12 октября призвал сторонников автокефалии приступить к подготовке чрезвычайного Объединительного собора для создания поместной церкви.

В УПЦ КП считают, что Объединительный собор могут провести до конца 2018 года.

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