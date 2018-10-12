Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призвал сторонников автокефалии приступить к подготовке чрезвычайного Объединительного Собора для создания поместной церкви.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра Киевской Патриархии.

– Киевский Патриархат призывает иерархов УАПЦ и вовлеченных в процесс единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке чрезвычайного Объединительного Собора.

Задачей этого Собора является принять решение о церковном единстве, выбрать Предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии УПЦ, – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Киевский Патриархат “полностью и беспрекословно разделяет обращение Вселенского Патриархата ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести”.

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– Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения…Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими церквями и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом, – отмечается в заявлении.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине