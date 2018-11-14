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Автокефалія УПЦ: відома дата Об’єднавчого собору

Об’єднавчий собор для створення помісної церкви в Україні ймовірно відбудеться 22 листопада.

Про це заявив колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП, протоієрей Георгій Коваленко, передає Радіо Свобода.

– Обіцяють 22 листопада Об’єднавчий собор, – зазначив він.

На його думку, всі помісні церкви будуть підтримувати стосунки і з Москвою, і з Константинополем, щоб цей конфлікт не набув світового рівня.

Читайте: Справедливість відновлено: Варфоломій про автокефалію Києва

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 12 жовтня закликав прихильників автокефалії приступити до підготовки надзвичайного Об’єднавчого собору для створення помісної церкви.

В УПЦ КП вважають, що Об’єднавчий собор можуть провести до кінця 2018 року.

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