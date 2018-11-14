14 ноября 2018 года Фонд Виктора Пинчука открыл во Львове 34-й центр помощи новорожденным Колыбели надежды, созданный на базе Львовского областного клинического перинатального центра, который возобновил свою работу после длительной реконструкции в июне 2018.

Открытие центра Колыбели надежды во Львове – очередной шаг Фонда в реализации одноименного благотворительного проекта по созданию общенациональной сети центров оказания помощи новорожденным, целью которого является сокращение уровня младенческой смертности в Украине. Начиная с 2006 года в проект инвестировано 103 676 012 грн ($13,4 млн), современным медицинским оборудованием оснащены 34 центра Колыбели надежды в 25 регионах Украины.

Для отделения интенсивной терапии новорожденных львовского центра Колыбели надежды Фонд Виктора Пинчука приобрел медицинскую и компьютерную аппаратуру на сумму 6,47 млн гривен. В частности, 2 аппарата традиционной искусственной вентиляции легких с возможностью проведения неинвазивной вентиляции, 1 аппарат для проведения высокочастотной осциляционной искусственной вентиляции, монитор церебральный амплитудно-интегрированной энцефалографии, 1 открытую реанимационную систему и 2 инкубатора с автоматическим контролем температуры и влажности, 3 монитора жизненно-важных функций пациентов с капнографом, 3 инфузионных насоса, 2 лампы фототерапии диодные верхнего и нижнего типа облучения, аппарат для проведения ультразвуковых исследований новорожденных, анализатор гипербилирубинемии фотометрический и другое вспомогательное оборудование.

Эта аппаратура обеспечит функционирование 3 коек отделения, позволит внедрить новые технологии выхаживания преждевременно рожденных детей. В частности, высокочастотную осциляционную дыхательную поддержку у детей в крайне тяжелых состояниях, когда обычные виды искусственной вентиляции не дают результата, мониторинг неврологического состояния и активности головного мозга, диагностику скрытых судорог, предоставит более широкие профессиональные возможности специалистам для оказания неотложной помощи малышам, приблизит ее уровень к международным стандартам, улучшит выживаемость глубоко недоношенных новорожденных и качество их дальнейшей жизни.

– Ни одна страна мира, даже самая богатая, не может самостоятельно решить все социальные проблемы. Для этого необходимо привлечение частных инвесторов, корпораций. Поэтому партнерство нашего проекта Колыбели надежды и государства – это правильно. Этот проект уникален тем, что он два в одном: мы думаем о будущем и о наших детях. Важно, что бы наши дети жили в Украине, работали для Украины и рожали в Украине. Это, фактически, формула счастливой страны, – отметил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

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– Современнейшее медицинское оборудование, полученное от Фонда Виктора Пинчука, позволяет нам предоставлять высококачественную респираторную и инфузионную терапию в отделении интенсивной терапии новорожденных детей, способствует оптимальному выхаживанию недоношенных детей с экстремально низкой массой и уменьшает показатель перинатальной, ранней неонатальной и младенческой смертности, – рассказал главный врач Львовского областного клинического перинатального центра Игорь Потапов.

Для справки. Начиная с июня 2006 года, Фонд Виктора Пинчука открыл 34 центра Колыбели надежды, которые работают в Чернигове, Владимирце (Ровенская область), Ровно, Луцке, Полтаве (2 центра), Днепре (2 центра), Киеве (3 центра), Черновцах, Бахчисарае, Измаиле, Одессе, Симферополе (2 центра), Донецке, Хмельницком (2 центра), Черкассах, Кропивницком, Ивано-Франковске, Житомире, Харькове, Херсоне, Николаеве, Тернополе, Сумах, Ужгороде, Луганске, Запорожье, Виннице и Львове.

За двенадцать лет существования программы в партнерских медицинских учреждениях родились 539 364 малышей, из которых пациентами отделений интенсивной терапии и реанимации Колыбели надежды стали 79 201 новорожденных. По данным врачей 45 917 младенцев были спасены в том числе и благодаря оборудованию, установленному Фондом Виктора Пинчука. Общие инвестиции Фонда в программу Колыбели надежды за все время ее существования составляют почти 103 676 012 грн ($13,4 млн).

Колыбели надежды – одна из главных программ Фонда Виктора Пинчука в области здравоохранения. Ее стратегической целью является сохранение жизни и здоровья каждого ребенка, родившегося в Украине. Фонд начал реализацию программы в июне 2006 года. С тех пор было открыто 34 центра оказания помощи новорожденным Колыбели надежды на базе государственных родовспомогательных медицинских учреждений и детских больниц в 25 регионах Украины, которые были оснащены современным медицинским оборудованием для спасения и выхаживания новорожденных. Благодаря оборудованию центров Колыбели надежды по данным врачей партнерских центров (2006 – 9 месяцев 2018 года) были спасены более 45 917 детей. Фонд провел 30 образовательных мероприятий, участие в которых приняли более 1 475 украинских врачей и медицинских сестер.

Программа Колыбели надежды предусматривает:

создание общенациональной сети Центров помощи новорожденным, оснащенных новейшим и самым высококачественным оборудованием;

соответствующую профессиональную подготовку персонала Центров. В рамках программы регулярно проводятся тренинги, семинары, выездные конференции с участием лучших специалистов Украины, ближнего и дальнего зарубежья;

работу над созданием профессионального сообщества, специализирующегося на вопросах оказания помощи новорожденным.

Особенностью программы Колыбели надежды является обязательное соблюдение высоких стандартов работы центров, поддерживаемых благодаря привлечению к консультационной и экспертной помощи лучших специалистов в данной области и постоянному мониторингу учреждений-участников программы.

К слову, украинский предприниматель и меценат Виктор Пинчук прокомментировал то, что попал под санкции РФ против Украины.