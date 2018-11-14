14 листопада 2018 року Фонд Віктора Пінчука відкрив у Львові 34-й центр допомоги новонародженим Колиски надії, створений на базі Львівського обласного клінічного перинатального центру, який відновив свою роботу після тривалої реконструкції у червні 2018 року.

Відкриття центру Колиски надії у Львові – черговий крок Фонду в реалізації однойменного благодійного проекту зі створення загальнонаціональної мережі центрів надання допомоги новонародженим, метою якого є скорочення рівня смертності малюків в Україні. Починаючи з 2006 року в проект інвестовано 103 676 012 грн ($13,4 млн), сучасним медичним обладнанням оснащено 34 центри Колиски надії в 25 регіонах України.

Для відділення інтенсивної терапії новонароджених львівського центру Колиски надії Фонд Віктора Пінчука придбав медичну та комп’ютерну апаратуру на суму 6,47 млн гривень. Зокрема, 2 апарати традиційної штучної вентиляції легенів з можливістю проведення неінвазивної вентиляції, 1 апарат для проведення високочастотної осциляційної штучної вентиляції, монітор церебральний амплітудно-інтегрованої енцефалографії, 1 відкриту реанімаційну систему та 2 інкубатори з автоматичним контролем температури та вологості, 3 монітори життєво важливих функцій пацієнтів з капнографом, 3 інфузійних насоси, 2 лампи фототерапії діодних верхнього та нижнього типу опромінення, апарат для проведення ультразвукових досліджень у новонароджених, аналізатор гіпербілірубінемії фотометричний та інше допоміжне обладнання.

Ця апаратура забезпечить функціонування 3 ліжок відділення, дозволить запровадити нові технології виходжування передчасно народжених дітей. Зокрема, високочастотну осциляційну дихальну підтримку у дітей у вкрай важких станах, коли звичайні види штучної вентиляції не дають результату, моніторинг неврологічного стану та активності головного мозку, діагностику прихованих судом, надасть більш широкі професійні можливості фахівцям для надання невідкладної допомоги малюкам, наблизить її рівень до міжнародних стандартів, покращить виживаність глибоко недоношених новонароджених та якість їх подальшого життя.

– Жодна країна світу, навіть найбагатша, не здатна самостійно вирішити всі соціальні проблеми. Для цього необхідно залучення приватних інвесторів, корпорацій. Тому партнерство нашого проекту Колиски надії та держави – це правильно. Унікальність цього проекту в тому, що він два в одному: ми думаємо про майбутнє, про наших дітей. Важливо, щоб наші діти жили в Україні, працювали для України і народжували в Україні. Це, фактично, формула щасливої країни, – наголосив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.



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– Найсучасніше медичне обладнання, отримане від Фонду Віктора Пінчука, дозволяє нам надавати високоякісну респіраторну та інфузійну терапію у відділенні інтенсивної терапії новонароджених дітей, сприяє оптимальному виходжуванню недоношених малюків з екстремально низькою масою та зменшує показник перинатальної, ранньої неонатальної смертності та смертності малюків, – розповів головний лікар Львівського обласного клінічного перинатального центру Ігор Потапов.

Для довідки. Починаючи з червня 2006 року, Фонд Віктора Пінчука відкрив 34 центри Колиски надії, які працюють в Чернігові, Володимирці (Рівненська область), Рівному, Луцьку, Полтаві (2 центри), Дніпрі (2 центри), Києві (3 центри), Чернівцях, Бахчисараї, Ізмаїлі, Одесі, Сімферополі (2 центри), Донецьку, Хмельницькому (2 центри), Черкасах, Кропивницькому, Івано-Франківську, Житомирі, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Тернополі, Сумах, Ужгороді, Луганську, Запоріжжі, Вінниці та Львові.

За 12 років існування програми в партнерських медичних закладах народилося 539 364 малюків, з яких пацієнтами відділень інтенсивної терапії та реанімації Колиски надії стали 79 201 новонароджених. За даними лікарів 45 917 немовлят були врятовані в тому числі і завдяки обладнанню, встановленому Фондом Віктора Пінчука. Загальні інвестиції Фонду в програму Колиски надії за весь час її існування складають майже 103 676 012 грн ($13,4 млн).

Колиски надії – одна із провідних програм Фонду Віктора Пінчука в галузі охорони здоров’я. Її стратегічною метою є збереження життя та здоров’я кожної дитини, що народилась в Україні. Фонд розпочав реалізацію програми у червні 2006 року. Відтоді було відкрито 34 центри надання допомоги новонародженим Колиски надії на базі державних родопомічних медичних закладів і дитячих лікарень у 25 регіонах України, що були устатковані найсучаснішим медичним обладнанням для рятування та виходжування новонароджених. Завдячуючи обладнанню центрів Колиски надії за даними лікарів партнерських центрів (2006 – 9 місяців 2018 року) було врятовано 45 917 дітей. Фонд провів 30 освітніх заходів, які охопили 1 475 українських лікарів та медичних сестер.

Програма Колиски Надії передбачає:

створення загальнонаціональної мережі Центрів допомоги новонародженим, оснащених новітнім та найбільш високоякісним обладнанням;

відповідну професійну підготовку персоналу Центрів. В рамках програми регулярно проводяться тренінги, семінари, конференції за участю найкращих спеціалістів України, ближнього та дальнього зарубіжжя;

подальший моніторинг роботи центрів та поточну технічну підтримку центрів;

роботу над створенням професійної спільноти, що спеціалізується на питаннях надання допомоги новонародженим.

Особливістю програми Колиски надії є обов’язкове дотримання високих стандартів роботи центрів, що підтримуються завдяки залученню до консультаційної та експертної допомоги найкращих спеціалістів в даній галузі та постійному моніторингу закладів-учасників програми.

До слова, український підприємець і меценат Віктор Пінчук прокоментував те, що потрапив під санкції РФ проти України.