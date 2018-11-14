Володимир Гройсман поставив для уряду головне завдання на майбутній рік – стабільний економічний розвиток.
Кабмін працюватиме в 2019 році заради стабільного економічного розвитку. Таке головне завдання уряду озвучив прем’єр Володимир Гройсман. За його словами, перед українськими міністрами стоять надсерйозні виклики, що стосуються фінансів, пише прес-служба КМУ.
Також Гройсман бачить ціллю забезпечити продовження виконання реформ у країні. Крім цього, прем’єр нагадав про вибори, які відбудуться в 2019. За словами глави Кабміну, волевиявлення має бути демократичним і прозорим.
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Нагадаємо, новий склад ЦВК назвав свої головні завдання перед проведення виборів президента України в 2019.
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