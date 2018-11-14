Заместитель главы МИД Украины получил верительные грамоты от нового посла Венгрии.

– Сегодня принял копии верительных грамот у нового посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто. Договорились работать над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. Господин посол изучает украинский язык, который, несомненно, поможет ему в профессиональной деятельности, – заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

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Также он добавил, что стороны согласовали график двусторонних мероприятий и подчеркнули важность активного диалога насчет проблемных вопросов.

Ранее Факты ICTV писали, что Венгрия будет выдавать свои паспорта в городе Кишварда. Ранее процесс выдачи проходил в соседнем городе Берегово.

Фото: Василий Боднар.