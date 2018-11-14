Заступник глави МЗС України отримав вірчі грамоти від нового посла Угорщини.

– Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин. Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності, – заявимо заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

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Також він додав, що сторони погодили графік двосторонніх заходів і підкреслили важливість активного діалогу щодо проблемних питань.

Раніше Факти ICTV писали, що Угорщина видаватиме свої паспорти у місті Кішварда. Раніше процес видачі проходив у сусідньому місті Берегово.

Фото: Василь Боднар.