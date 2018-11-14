PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Новий посол Угорщини прибув в Україну/

Новий посол Угорщини прибув в Україну

Заступник глави МЗС України отримав вірчі грамоти від нового посла Угорщини.

– Сьогодні прийняв копії вірчих грамот у нового Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Домовилися працювати над позитивним порядком денного двосторонніх відносин. Пан Посол вивчає українську мову, яка, безсумнівно, допоможе йому у професійній діяльності, – заявимо заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Читайте: Уповноважений по Закарпаттю. Угорщина змінила скандальну посаду

Також він додав, що сторони погодили графік двосторонніх заходів і підкреслили важливість активного діалогу щодо проблемних питань.

Раніше Факти ICTV писали, що Угорщина видаватиме свої паспорти у місті Кішварда. Раніше процес видачі проходив у сусідньому місті Берегово.

Фото: Василь Боднар.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Член угорської партії Йоббік Гергьо Тамаш Саму
Угорський політик був “спостерігачем” на псевдовиборах на Донбасі
Паспортний скандал на Закарпатті: Угорщина перенесла місце видачі документів
Уповноважений по Закарпаттю. Угорщина змінила скандальну посаду
Ситуація погіршилася. Угорщина поскаржилася генсеку НАТО на Україну
Гарантії для нацменшин: Будапешт запропонував Києву угоду
Скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” замінять – Клімкін
На Закарпатті відбувається гуманітарна агресія Угорщини – Іван Вінник
Угорщина продовжить блокування комісії Україна-НАТО
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка