Депутаты городского совета Смелы, в которой наблюдаются проблемы с началом отопительного сезона, выделили себе 10 млн грн премий.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что в Смеле, где наблюдаются проблемы с запуском отопления, депутаты горсовета выделили себе 10 млн грн премий, передает УНИАН.

– Три месяца местные депутаты искали средства, чтобы дать гарантии и запустить отопление – это 15 млн грн. В то же время, на стимулирующие выплаты за интенсивность, за напряженность работы сотрудникам местного совета Смелы было выплачено 10 млн грн, – сказал Зубко.

По его словам, Кабинету министров не понравилось то, как местная власть распределяет средства.

В связи со сказанным он также поставил вопрос о том, эффективно ли используются государственные средства на местном уровне.

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К слову, Кабмин запретил отключать от газа теплоснабжающие предприятия на время отопительного сезона в Украине.

