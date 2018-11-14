Депутати міської ради Сміли, в якій спостерігаються проблеми з початком опалювального сезону, виділили собі 10 млн грн премій.

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що в Смілі, де спостерігаються проблеми з запуском опалення, депутати міськради виділили собі 10 млн грн премій, передає УНІАН.

– Три місяці місцеві депутати шукали кошти, щоб дати гарантії і запустити опалення – це 15 млн грн. У той же час, на стимулюючі виплати за інтенсивність, за напруженість роботи співробітникам місцевої ради Сміли було виплачено 10 млн грн, – сказав Зубко.

За його словами, Кабінету міністрів не сподобалося те, як місцева влада розподіляє кошти.

У зв’язку зі сказаним він також поставив питання про те, чи ефективно використовуються державні кошти на місцевому рівні.

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До слова, Кабмін заборонив відключати від газу теплопостачальні підприємства на час опалювального сезону в Україні.