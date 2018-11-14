У Словенії українському режисеру Олегу Сенцову, який перебуває у російській колонії, присудили премію Платформи європейської пам’яті та сумління.

Нагороду від імені Сенцова отримав посол України в Словенії Михайло Бродович в рамках міжнародної конференції Темна сторона місяця, яка проходить в Любляні 13-15 листопада, повідомляється на сторінці українського посольства у Facebook.

Посол висловив сподівання, що найближчим часом Олег Сенцов та інші політв’язні будуть звільнені, а російська влада буде притягнена до відповідальності.

Нагороду Сенцова передадуть його родичам.

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Нагадаємо, 25 жовтня засудженому у Росії Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

До слова, премія Сахарова – це не тільки моральне заохочення, а й матеріальне. Сенцову передбачено 50 тис. євро. Яким чином розпоряджатимуться цими грошима – невідомо.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia