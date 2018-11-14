PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Сенцову присудили ще одну міжнародну премію/

Сенцову присудили ще одну міжнародну премію

У Словенії українському режисеру Олегу Сенцову, який перебуває у російській колонії, присудили премію Платформи європейської пам’яті та сумління.

Сенцову присудили ще одну міжнародну премію

Нагороду від імені Сенцова отримав посол України в Словенії Михайло Бродович в рамках міжнародної конференції Темна сторона місяця, яка проходить в Любляні 13-15 листопада, повідомляється на сторінці українського посольства у Facebook.

Посол висловив сподівання, що найближчим часом Олег Сенцов та інші політв’язні будуть звільнені, а російська влада буде притягнена до відповідальності.

Нагороду Сенцова передадуть його родичам.

Читайте: Премія Сахарова наблизить звільнення Сенцова – Порошенко

Нагадаємо, 25 жовтня засудженому у Росії Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

До слова, премія Сахарова – це не тільки моральне заохочення, а й матеріальне. Сенцову передбачено 50 тис. євро. Яким чином розпоряджатимуться цими грошима – невідомо.

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка