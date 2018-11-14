Данные о лицензии на перевозку пассажиров и грузов теперь находятся в открытом доступе.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте предоставила информацию о лицензии на перевозку пассажиров и грузов в открытый доступ. Теперь ее можно проверить онлайн, сообщает пресс-служба Опендатабота.

Проверить лицензию транспорта можно сфотографировав номер, или ввести его и передать Опендатаботу.

Сейчас сервис позволяет проверить лицензию маршруток, автобусов, такси и грузовиков, а также другого транспорта, осуществляющего пассажирские и грузовые перевозки.

Работает услуга в мессенджерах Telegram и Viber. Если у транспортного средства нет соответствующей лицензии, то лучше им не пользоваться.

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К слову, в Киевсовете поддержали решение об отмене маршруток в столице до 2024 года.