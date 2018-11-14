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Як перевірити ліцензію маршруток онлайн

Дані про ліцензії на перевезення пасажирів та вантажів тепер знаходяться у відкритому доступі.

Маршрутки у Тернополі

Державна служба України з безпеки на транспорті надала інформацію про ліцензії на перевезення пасажирів та вантажів у відкритий доступ. Тепер її можна перевірити онлайн, повідомляє прес-служба Опендатабота.

Перевірити ліцензію транспорту можна сфотографувавши номер, або ввівши його та передавши Опендатаботу.

Наразі сервіс дозволяє перевірити ліцензію маршруток, автобусів, таксі та вантажівок, а також іншого транспорту, який здійснює пасажирські та вантажні перевезення.

Працює послуга у месенджерах Telegram та Viber. Якщо у транспортного засобу немає відповідної ліцензії, то краще ним не користуватися.

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До слова, у Київраді підтримали рішення щодо скасування маршруток у столиці до 2024 року.

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