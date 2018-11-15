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Даты Объединительного собора еще нет – УПЦ КП

Официальной даты Объединительного собора для создания поместной церкви в Украине еще нет, поскольку продолжается подготовительный процесс, убеждает спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

– Дата Собора будет объявлена ​​официально. Пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет, – написал он в Facebook, комментируя заявление бывшего пресс-секретаря предстоятеля УПЦ МП, протоиерея Георгия Коваленко о том, что Собор якобы состоится 22 ноября.

По его мнению, такие слухи распространяют “средства московской дезинформации в Украине”.

Евстратий Зоря подчеркнул, что объявление даты Объединительного собора будет означать, что подготовительный процесс завершен.

– А сейчас подготовка продолжается – хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстрее достичь успешного завершения – Томоса об автокефалии, – пишет он.

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Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет 12 октября призвал сторонников автокефалии приступить к подготовке чрезвычайного Объединительного собора для создания поместной церкви.

Фото: Київські єпархіальні відомості

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