Офіційної дати Об’єднавчого собору для створення помісної церкви в Україні ще немає, бо триває підготовчий процес, переконує речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря.

– Дата Собору буде оголошена офіційно. Доки вона офіційно не оголошена – по суті дати немає, – написав він у Facebook, коментуючи заяву колишнього прес-секретаря предстоятеля УПЦ МП, протоієрея Георгія Коваленка про те, що Собор нібито відбудеться 22 листопада.

На його думку, такі чутки поширюють “засоби московської дезинформації в Україні”.

Євстратій Зоря наголосив, що оголошення дати Об’єднавчого собору означатиме, що підготовчий процес завершено.

– А зараз підготовка триває – хоч і не просто, але з позитивною динамікою, з тверезим баченням з боку ключових осіб та з їхнім об‘єктивним бажанням якомога швидше досягти успішного завершення – Томосу про автокефалію, – пише він.

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Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет 12 жовтня закликав прихильників автокефалії приступити до підготовки надзвичайного Об’єднавчого собору для створення помісної церкви.

Фото: Київські єпархіальні відомості