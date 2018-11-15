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Нова програма підтримки України: МВФ висунув умову

МВФ співпрацюватиме з Україною тільки після ухвалення Верховною Радою держбюджету на 2019 рік.

мвф

Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною після затвердження Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік.

Про це повідомив прес-секретар Фонду Джеррі Райс під час брифінгу в Вашингтоні.

– Рада директорів розгляне програму пізніше, в цьому році, після виконання цих попередніх умов, а саме – затвердження держбюджету на 2019 рік, – сказав він.

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До слова, Україна та МВФ узгодили нову програму підтримки економічної політики stand-bay, яка дозволить отримати наступний транш.

Вона розрахована на 14 місяців.

Раніше Факти ICTV писали навіщо Україні кредит МВФ.

Фото: Bumbleedee/Dreamstime.com

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