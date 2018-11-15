МВФ співпрацюватиме з Україною тільки після ухвалення Верховною Радою держбюджету на 2019 рік.
Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацю з Україною після затвердження Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік.
Про це повідомив прес-секретар Фонду Джеррі Райс під час брифінгу в Вашингтоні.
– Рада директорів розгляне програму пізніше, в цьому році, після виконання цих попередніх умов, а саме – затвердження держбюджету на 2019 рік, – сказав він.
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До слова, Україна та МВФ узгодили нову програму підтримки економічної політики stand-bay, яка дозволить отримати наступний транш.
Вона розрахована на 14 місяців.
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Фото: Bumbleedee/Dreamstime.com
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