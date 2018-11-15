PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Турчинов: Україна готує нові санкції через "вибори" на Донбасі/

Турчинов: Украина готовит новые санкции из-за “выборов” на Донбассе

Украина разрабатывает новые санкции против людей, которые причастны к фейковым выборам на Донбассе.

Санкції проти РФ

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новые санкции против организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса.

Также будут применены ограничительные меры к компаниям, которые активно сотрудничают с РФ. Предложения по санкциям должны внести СБУ, Кабмин и Верховная Рада.

– Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых “выборов” на оккупированной территории, – сказал Турчинов.

Читайте: “Выборы” на Донбассе: Украина требует внеочередного собрания ТКГ

Он добавил, что под санкции попадут предприятия, которые сотрудничают с Россией в сфере обороны.

Также в списке могут оказаться граждане европейских стран, которые якобы наблюдали за проведением “выборов” на Донбассе.

К слову, в НАТО заявили, что проведение так называемых “выборов” на Донбассе является частью гибридной войны России.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Собаці Фіну пошили військову форму
Новый “боец” 72-й бригады: собаке Финну сшили военную форму
Вибори
“Выборы” на Донбассе: Украина требует внеочередного собрания ТКГ
Член угорської партії Йоббік Гергьо Тамаш Саму
Венгерский политик был “наблюдателем” на псевдовыборах на Донбассе
Ірина Геращенко
“Выборы” на Донбассе: Геращенко назвала 3 цели Кремля
1 голос за 18 секунд: “избиркомы” в ОРДЛО поймали на лжи
ОБСЄ
В ОБСЕ отказались признавать “выборы” на Донбассе
ВСУ в день “выборов” в ОРДЛО уничтожили двух боевиков
Федеріка Могеріні
ЕС не признает “выборы” на Донбассе – Могерини
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка