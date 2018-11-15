Украина разрабатывает новые санкции против людей, которые причастны к фейковым выборам на Донбассе.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новые санкции против организаторов псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса.

Также будут применены ограничительные меры к компаниям, которые активно сотрудничают с РФ. Предложения по санкциям должны внести СБУ, Кабмин и Верховная Рада.

– Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых “выборов” на оккупированной территории, – сказал Турчинов.

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Он добавил, что под санкции попадут предприятия, которые сотрудничают с Россией в сфере обороны.

Также в списке могут оказаться граждане европейских стран, которые якобы наблюдали за проведением “выборов” на Донбассе.

К слову, в НАТО заявили, что проведение так называемых “выборов” на Донбассе является частью гибридной войны России.