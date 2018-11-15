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Турчинов: Україна готує нові санкції через “вибори” на Донбасі

Україна розробляє нові санкції проти людей, які причетні до фейкових виборів на Донбасі.

Санкції проти РФ

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна готує нові санкції проти організаторів псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу.

Також будуть застосовані обмежувальні заходи до компаній, які активно співпрацюють з РФ. Пропозиції щодо санкцій повинні внести СБУ, Кабмін і Верховна Рада.

– Я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, в тому числі проти тих, хто був керівником та організатором проведення фейкових “виборів” на окупованій території, – сказав Турчинов.

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Він додав, що під санкції потраплять підприємства, які співпрацюють з Росією у сфері оборони.

Також в списку можуть опинитися громадяни європейських країн, які нібито спостерігали за проведенням “виборів” на Донбасі.

До слова, в НАТО заявили, що проведення так званих “виборів” на Донбасі є частиною гібридної війни Росії.

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