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Факти / Україна / У Смілі почали вмикати опалення/

В Смеле начали включать отопление

В Смеле, где введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, подан газ на 8 котелен из 20.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в Facebook.

– Теперь в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время, – написал Зубко.

По его информации, отапливать начали с социальной сферы.

Читайте: В течение нескольких часов! Порошенко поручил дать отопление в Смеле

К котельным подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы и 45 домов из 152.

Население города – 68 тысяч человек, к 20 котельным подключено 152 дома, в которых проживает 19,7 тыс. человек.

Напомним, 13 ноября в Смеле объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.

Фото: dreamstime.

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