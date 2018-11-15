В Смеле, где введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, подан газ на 8 котелен из 20.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в Facebook.
– Теперь в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время, – написал Зубко.
По его информации, отапливать начали с социальной сферы.
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К котельным подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы и 45 домов из 152.
Население города – 68 тысяч человек, к 20 котельным подключено 152 дома, в которых проживает 19,7 тыс. человек.
Напомним, 13 ноября в Смеле объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.
Фото: dreamstime.
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