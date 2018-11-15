Президент Украины Петр Порошенко поручил дать отопление в Смеле, а правоохранителей обязал найти виновных в чрезвычайной ситуации.

На заседании госкомиссии по предотвращению ЧС Петр Порошенко поручил дать отопление в Смеле в течении нескольких часов под его ответственность

Кроме того, президент поручил правоохранителям найти виновных в срыве отопительного сезона в Смеле.

– Вы слышите, господин прокурор? Вы слышите, господин начальник полиции? Ожидаю от вас эффективных действий. И ни в коем случае подобное поведение не должно остаться без реакции, – заявил Порошенко.

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Ранее Факты ICTV писали, що в Смеле Черкасской области объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.

Фото: Петр Порошенко