Президент Украины Петр Порошенко поручил дать отопление в Смеле, а правоохранителей обязал найти виновных в чрезвычайной ситуации.
На заседании госкомиссии по предотвращению ЧС Петр Порошенко поручил дать отопление в Смеле в течении нескольких часов под его ответственность
Кроме того, президент поручил правоохранителям найти виновных в срыве отопительного сезона в Смеле.
– Вы слышите, господин прокурор? Вы слышите, господин начальник полиции? Ожидаю от вас эффективных действий. И ни в коем случае подобное поведение не должно остаться без реакции, – заявил Порошенко.
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Ранее Факты ICTV писали, що в Смеле Черкасской области объявлено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления в жилых домах, школах, детсадах и больницах.
Фото: Петр Порошенко