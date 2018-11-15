У Смілі, де введено надзвичайний стан через відсутність опалення, подано газ на 8 котелень з 20.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко у Facebook.
– Тепер в них ведеться розпал і вихід на робочий температурний режим, потрібен час, – написав Зубко.
За його інформацією, опалювати почали з соціальної сфери.
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До котельних підключено 5 дитячих садків, 7 шкіл, 3 лікарні та 45 будинків з 152.
Населення міста – 68 тисяч осіб, до 20 котелень підключено 152 будинки, в яких проживає 19,7 тис. осіб.
Нагадаємо, 13 листопада у Смілі оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях.
Фото: dreamstime.
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