У Смілі, де введено надзвичайний стан через відсутність опалення, подано газ на 8 котелень з 20.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко у Facebook.

– Тепер в них ведеться розпал і вихід на робочий температурний режим, потрібен час, – написав Зубко.

За його інформацією, опалювати почали з соціальної сфери.

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До котельних підключено 5 дитячих садків, 7 шкіл, 3 лікарні та 45 будинків з 152.

Населення міста – 68 тисяч осіб, до 20 котелень підключено 152 будинки, в яких проживає 19,7 тис. осіб.

Нагадаємо, 13 листопада у Смілі оголошено надзвичайний стан через відсутність опалення у житлових будинках, школах, дитсадках та лікарнях.

Фото: dreamstime.