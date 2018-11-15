Прем’єра вистави за п’єсою Олега Сенцова Номери, яку він написав у російській в’язниці, відбудеться 7 грудня у приміщенні Довженко-Центру у Києві.

У постановці за п’єсою Сенцова зіграють відомі українські актори, розповіла у коментарі Укрінформу генеральний продюсер кінокомпанії 435 FILMS Анна Паленчук.

Серед них вона назвала Римму Зюбіну, яка зіграла 50 ролей в театрі та понад 100 у кіно, Андрія Ісаєнка – “Субота” з Кіборгів, а також Валерію Ходос, Христину Синельник, Вікторію Авдєєнко, Віталія Ажнова, Володимира Кравчука, Міру Жучкову, Анну Кузіну, Дмитра Олійника, Руслана Коваля та Марію Заніборщ.

– Я ставлю спектакль про набуту колективну безпорадність, про суспільство, яке розучилося хотіти і думати, адаптуючись до будь-яких змін, про людей, які не вірять, що можуть впливати на власне життя, – розповіла режисер вистави Тамара Трунова.

Допрем’єрні безкоштовні покази пройдуть 27-29 листопада, вхід – за запрошеннями.

Читайте: Премія Сахарова наблизить звільнення Сенцова – Порошенко

Частина коштів від продажу квитків піде на допомогу родині Олега Сенцова та іншим українським політв’язням у Росії.

До слова, розпочалися також зйомки фільму за п’єсою Сенцова Номери, одним з режисерів якого стане Ахтем Сеітаблаєв.

Нагадаємо, Олег Сенцов за час перебування в російській колонії написав вже 5 сценаріїв, збірку оповідань та роман.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook