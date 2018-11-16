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Факты / Украина / Польская церковь запретила общение с УПЦ КП и УАПЦ/

Польська церква заборонила спілкування з УПЦ КП та УАПЦ

Польська православна церква постановила, що представникам їх духівництва забороняється євхаристійне спілкування зі священиками УПЦ КП і УАПЦ.

Відповідна заява була зроблена після Архієрейського собору Польської православної церкви.

Представники польського духівництва впевнені, що особи, яких позбавили сану, не можуть очолювати рух у встановленні миру в УПЦ.

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За результатами Собору, представникам польського духівництва заборонено вступати в літургійні та молитовні контакти зі священиками УПЦ КП та УАПЦ.

Крім того, Польська православна церква вступила із пропозицією щодо скликання Всеправославного собору, аби розв’язати спірні питання щодо УПЦ.

Раніше Факти ICTV писали, що Архієрейський собор Сербської православної церкви відмовляється визнавати рішення Константинополя щодо надання автокефалії українській церкві.

Фото: orthodox

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