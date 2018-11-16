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Факти / Україна / Суспільство / У Харкові десятки будинків без тепла: люди пікетують мерію/

В Харькове десятки домов без тепла: люди пикетируют мэрию

В Харькове, по данным ОГА, остаются без тепла 62 дома. Жители города устроили пикет под мэрией с требованием немедленно включить отопление и дать горячую воду.

Пікет у Харкові

Заместитель мэра Харькова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, который вышел к пикетчикам, сообщил, что в городе сейчас без горячей воды около 200 домов, а без тепла – 30, передает Громадське Харків.

Он также назвал три причины отсутствия отопления: задолженность физических лиц перед Харьковскими тепловыми сетями, проблемы с развоздушкой систем в домах и нехватка работников в коммунальном предприятии.

По его словам, работы по модернизации теплосети продолжаются – ведутся переговоры о сотрудничестве со Всемирным банком.

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Участники акции протеста, это 40 адресатов, направили письмо председателю ОГА и прокурору области с жалобой на срыв отопительного сезона.

По данным пресс-службы ХОГА, в Харькове подключили 176 домов, которые были отключены 15 ноября, без тепла остаются 62 дома.

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В Харькове десятки домов без тепла: люди пикетируют мэрию / 2 фотографии

Напомним, вчера, 15 ноября, в Смеле, где введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, подан газ в 8 котелен из 20.

Фото: hromadske.kharkiv.ua057.ua

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